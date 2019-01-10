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Квитова может обойти Свитолину в рейтинге

С новой недели Элина может стать уже седьмой в мировой классификации

  • 10.01.2019 19:32
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Квитова может обойти Свитолину в рейтинге
© Jimmie48 Photography. Анжелик Кербер и Петра Квитова
Чешская теннисистка Петра Квитова набрала ход на турнире серии Премьер в Сиднее. В 1/4 финала вторая ракетка Чехии чуть менее чем за полтора часа разобралась с действующей чемпионкой Анжелик Кербер.
 
Сидней. 1/4 финала
Петра Квитова (Чехия) – Анжелик Кербер (Германия) – 6:4, 6:1
 
Таким образом, Квитова, которая сейчас находится на восьмой строчке рейтинга WTA, подобралась на расстояние двух побед от шестой строчки. В случае выхода в финал, Квитова обойдет Каролину Плишкову (№7 WTA), став при этом первой ракеткой Чехии. В случае победы на турнире – обгонит еще и Свитолину.
 
Полуфинальные пары в Сиднее выглядят следующим образом:
 
Барти – Бертенс
Саснович – Квитова
 

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Источник — Sport.ua

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