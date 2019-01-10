Борис БЕККЕР: «Надаль умеет быстро возвращаться после травм»

Рафаэль Надаль перед стартом Australian Open-2019 снялся с турнира в Брисбене из-за травмы бедра. Однако легендарный Борис Беккер не сбрасывает испанца со счетов:

«Если бы мы говорили о ком-то другом, а не о Надале, я бы сказал, что ему требуется сыграть несколько турниров, чтобы вернуться на свой уровень. Но Рафа уже доказал, что он может быстро возвращаться на прежний уровень после травм.

Надаль становится всё старше, он играет в манере, требующей много физических усилий. Наверное, ему нужно провести несколько матчей, чтобы набрать оптимальные кондиции. Я знаю, что он находится в Австралии уже две недели. Он принял участие в турнире в Брисбене, но снялся.

Пожалуй, если бы он считал, что у него нет шансов на победу, то не приехал бы в Мельбурн. До тех пор пока его не беспокоят проблемы со здоровьем, он будет в порядке».

Напомним, ранее Беккер начал сотрудничество с Симоной Халеп.