Войти или Зарегистрироваться
Меню

Борис БЕККЕР: «Надаль умеет быстро возвращаться после травм»

Легендарный немец не списывает со счетов Рафаэля Надаля

  • 10.01.2019 23:38
  • 93 просмотра
  • 0 комментариев
Метки
Борис БЕККЕР: «Надаль умеет быстро возвращаться после травм»
© Stuff.co.nz. Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль перед стартом Australian Open-2019 снялся с турнира в Брисбене из-за травмы бедра. Однако легендарный Борис Беккер не сбрасывает испанца со счетов:

«Если бы мы говорили о ком-то другом, а не о Надале, я бы сказал, что ему требуется сыграть несколько турниров, чтобы вернуться на свой уровень. Но Рафа уже доказал, что он может быстро возвращаться на прежний уровень после травм.

Надаль становится всё старше, он играет в манере, требующей много физических усилий. Наверное, ему нужно провести несколько матчей, чтобы набрать оптимальные кондиции. Я знаю, что он находится в Австралии уже две недели. Он принял участие в турнире в Брисбене, но снялся.

Пожалуй, если бы он считал, что у него нет шансов на победу, то не приехал бы в Мельбурн. До тех пор пока его не беспокоят проблемы со здоровьем, он будет в порядке».

Напомним, ранее Беккер начал сотрудничество с Симоной Халеп.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Евроспорт

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности