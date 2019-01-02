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Брисбен. Надаль снялся с турнира из-за травмы

Испанский теннисист травмировал бедро

  • 02.01.2019 13:19
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Брисбен. Надаль снялся с турнира из-за травмы
Испанский теннисист Рафаэль Надаль снялся с турнира в Брисбене (Австралия) из-за растяжения мышцы бедра. Во втором круге первый номер посева должен был сыграть с представителем Франции Жо-Вильфридом Цонгой.
 
В основной сетке соревнований в Брисбене Надаля заменил японец Таро Дэниэл (LL).
 
«Я сделал МРТ, которое показало небольшое повреждение в левом бедре. Я пытался играть,  но рекомендации врачей были иными. Это проблема может усугубиться, если я буду здесь выступать, что повлечет травму, из-за которой можно выпасть из строя на месяц.  Знаю, это тяжело», — сказал Надаль на пресс-конференции.
 
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Источник — Sport.ua

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