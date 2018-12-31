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Рафаэль НАДАЛЬ: «Не могу быть доволен 2018 годом»

Испанец подвел итоги 2018 года

  • 31.12.2018 19:29
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Рафаэль НАДАЛЬ: «Не могу быть доволен 2018 годом»
© express.co.uk. Рафаэль Надаль

В 2018 году Рафаэль Надаль выиграл свой 11-й титул на Ролан Гаррос, однако не считает прошлый сезон удачным для себя:

«Я не могу быть доволен, потому что пережил тяжёлые моменты. Результаты были очень хорошими, когда я играл, но я выступал на турнирах меньше, чем в любой другой год, из-за физических проблем.

Травмы повлияли на меня больше, чем на любого моего соперника. Хорошо, что я вернулся более сильным. Я не верю, что проблема в возрасте, потому что, когда я был моложе, у меня также были травмы. Природа одарила меня не только хорошим, но и плохим — травмами, особенно на коленях и ступнях.

Я очень устал в 2017 году и не смог хорошо подготовиться к сезону-2018. В этот раз я гораздо лучше провёл предсезонную подготовку. Нужно принимать всё таким, как есть, и пытаться с этим справиться.

Токио-2020? Я не считаю это приоритетной целью. Я уже выступал на двух Олимпиадах. Я бы хотел приехать в Токио-2020, но это не приоритет. Я буду играть до тех пор, пока буду получать удовольствие от тенниса, а моё тело будет мне это позволять».

Ранее Надаль представил свой календарь на 2019 год.

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Источник — Tennis World USA

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