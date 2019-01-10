Sports Illustrated назвал темных лошадок Australian Open

Авторитетный американский спортивный журнал Sports Illustrated назвал имена теннисисток, которые, вопреки прогнозам, могут выиграть первый турнир Большого Шлема в 2019 году.
Список «темных лошадок»: Винус Уильямс (США), Белинда Бенчич (Швейцария), Эжени Бушар (Канада), Аманда Анисимова (США), Бьянка Андреску (Канада), Виктория Азаренко (Беларусь) и Соня Кенин (США).
Матчи основной сетки стартуют 14 января.
Источник — Sports Illustrated
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