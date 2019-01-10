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Sports Illustrated назвал темных лошадок Australian Open

Неожиданными претендентками на победу могут стать 7 теннисисток

  • 10.01.2019 20:43
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Sports Illustrated назвал темных лошадок Australian Open
© Getty Images. Винус Уильямс
Авторитетный американский спортивный журнал Sports Illustrated назвал имена теннисисток, которые, вопреки прогнозам, могут выиграть первый турнир Большого Шлема в 2019 году.
 
Список «темных лошадок»: Винус Уильямс (США), Белинда Бенчич (Швейцария), Эжени Бушар (Канада), Аманда Анисимова (США), Бьянка Андреску (Канада), Виктория Азаренко (Беларусь) и Соня Кенин (США).
 
Матчи основной сетки стартуют 14 января.  
 
 
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Источник — Sports Illustrated

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