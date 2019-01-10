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Марта Костюк – Паула Бадоса Хиберт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала квалификации на Australian Open

  • 10.01.2019 19:17
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Марта Костюк – Паула Бадоса Хиберт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images. Марта Костюк
Украинская теннисистка Марта Костюк (№116 WTA) сегодня ночью сыграет финал квалификации Australian Open. Соперницей 16-летней украинки будет представительница Испании Паула Бадоса Хиберт (№142 WTA).
 
Поединок состоится первым запуском на корте №15. Начало матча – в 01:00 по Киеву.
 
В полуфинале отборочного турнира Костюк обыграла француженку Амандин Эсс.
 
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 
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Источник — Sport.ua

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