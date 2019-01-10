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Australian Open. Цуренко начнет в понедельник, Свитолина - во вторник

Украинки готовятся к старту первого большого турнира года

  • 10.01.2019 14:55
  • 685 просмотров
  • 1 комментарий
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Australian Open. Цуренко начнет в понедельник, Свитолина - во вторник
© Getty Images. Леся Цуренко

После жеребьевки основной сетки Australian Open стало известно более точное расписание выступлений украинских теннисисток.

Леся Цуренко начнет турнир в понедельник 14-го января. Соперницей будет Екатерина Александрова.

А вот Элина Свитолина стартует во вторник. В этот же день сыграют Даяна Ястремская и Катерина Козлова.

Даяна сразится с Самонтой Сторус, а Катерина - с Викторией Кужмовой. Соперница Свитолиной определится позже.

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Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

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Комментарии
    denvm
      denvm, 10.01.2019 15:04
    +2
    Ждем на Марту!!!!!!!!
    Ссылка
    denvm
      denvm, 10.01.2019 15:04
    +2
    Ждем на Марту!!!!!!!!
    Ссылка
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