Australian Open. Цуренко начнет в понедельник, Свитолина - во вторник

После жеребьевки основной сетки Australian Open стало известно более точное расписание выступлений украинских теннисисток.
Леся Цуренко начнет турнир в понедельник 14-го января. Соперницей будет Екатерина Александрова.
А вот Элина Свитолина стартует во вторник. В этот же день сыграют Даяна Ястремская и Катерина Козлова.
Даяна сразится с Самонтой Сторус, а Катерина - с Викторией Кужмовой. Соперница Свитолиной определится позже.
Источник — Большой теннис Украины
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