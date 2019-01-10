Australian Open. Цуренко начнет в понедельник, Свитолина - во вторник

После жеребьевки основной сетки Australian Open стало известно более точное расписание выступлений украинских теннисисток.

Леся Цуренко начнет турнир в понедельник 14-го января. Соперницей будет Екатерина Александрова.

А вот Элина Свитолина стартует во вторник. В этот же день сыграют Даяна Ястремская и Катерина Козлова.

Даяна сразится с Самонтой Сторус, а Катерина - с Викторией Кужмовой. Соперница Свитолиной определится позже.