Войти или Зарегистрироваться
Меню

Дарья ЛОПАТЕЦКАЯ: «Моя цель – выступать лучше Свитолиной и Цуренко»

15-летняя украинка рассказала о планах на будущее

  • 10.01.2019 12:39
  • 743 просмотра
  • 1 комментарий
Метки
Дарья ЛОПАТЕЦКАЯ: «Моя цель – выступать лучше Свитолиной и Цуренко»
© Getty Images. Дарья Лопатецкая
Перспективная теннисистка Дарья Лопатецкая, которая выиграла уже три турнира ITF, рассказала, какую реакцию вызвали ее первые успехи, а также заявила, что рада выступать за Украину.
 
«Сначала я сыграла на турнирах с призовым фондом 15 тысяч долларов и выиграла их. Я просто наслаждалась игрой. Соперницы были на 10-15 лет старше меня, так что никакого давления я не ощущала. На первом турнире я прошла квалификацию и в итоге смогла победить. Это было великолепно. Перед играми у меня все спрашивали: «Тебе правда 15 лет?». Всех поражает, что мне лишь 15. Но я просто получаю удовольствие от игры и чувствую себя расслабленно на корте.
 
Я благодарна Патрику Муратоглу и другим тренерам за работу со мной, но иногда приходит время перемен. Сейчас я дома. Я хочу работать над каждым ударом и становиться сильнее. Я могу бить по мячу сильнее, лучше открывать корт, но нужно упорно трудиться. Не думаю, что у меня проблемы с техникой, но работать все равно надо.
 
Со своим тренером я говорю по-русски, с семьей — по-украински, но на телефоне у меня все на английском. Иногда я говорю с сестрой по-английски, а мама ничего понять не может.
 
В Украине меня многие поддерживают. Я люблю свою страну и рада выступать за нее. Украинские девушки — лучшие. Наше следующее поколение — Марта Костюк, Даяна Ястремская, Катарина Завацкая. А перед этим здорово начали выступать Элина, Леся, Людмила и Надежда Киченок. Может, через 5-10 лет я буду выступать лучше, чем они. Это моя цель. Я благодарна всем этим игрокам. Для меня большая честь представлять свою страну», - сказала Лопатецкая.
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — WTA

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Александр Светов
    online
      Александр Светов, 10.01.2019 13:09
    0
    Давай Даша расти и набирайся опыта.
    Наше следующее поколение — Марта Костюк, Даяна Ястремская, Катарина Завацкая. Катю я бы пока вычеркнул со списка.
    Ссылка
    Александр Светов
    online
      Александр Светов, 10.01.2019 13:09
    0
    Давай Даша расти и набирайся опыта.
    Наше следующее поколение — Марта Костюк, Даяна Ястремская, Катарина Завацкая. Катю я бы пока вычеркнул со списка.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности