Дарья ЛОПАТЕЦКАЯ: «Моя цель – выступать лучше Свитолиной и Цуренко»

Перспективная теннисистка Дарья Лопатецкая, которая выиграла уже три турнира ITF , рассказала, какую реакцию вызвали ее первые успехи, а также заявила, что рада выступать за Украину.

«Сначала я сыграла на турнирах с призовым фондом 15 тысяч долларов и выиграла их. Я просто наслаждалась игрой. Соперницы были на 10-15 лет старше меня, так что никакого давления я не ощущала. На первом турнире я прошла квалификацию и в итоге смогла победить. Это было великолепно. Перед играми у меня все спрашивали: «Тебе правда 15 лет?». Всех поражает, что мне лишь 15. Но я просто получаю удовольствие от игры и чувствую себя расслабленно на корте.

Я благодарна Патрику Муратоглу и другим тренерам за работу со мной, но иногда приходит время перемен. Сейчас я дома. Я хочу работать над каждым ударом и становиться сильнее. Я могу бить по мячу сильнее, лучше открывать корт, но нужно упорно трудиться. Не думаю, что у меня проблемы с техникой, но работать все равно надо.

Со своим тренером я говорю по-русски, с семьей — по-украински, но на телефоне у меня все на английском. Иногда я говорю с сестрой по-английски, а мама ничего понять не может.

В Украине меня многие поддерживают. Я люблю свою страну и рада выступать за нее. Украинские девушки — лучшие. Наше следующее поколение — Марта Костюк, Даяна Ястремская, Катарина Завацкая. А перед этим здорово начали выступать Элина, Леся, Людмила и Надежда Киченок. Может, через 5-10 лет я буду выступать лучше, чем они. Это моя цель. Я благодарна всем этим игрокам. Для меня большая честь представлять свою страну», - сказала Лопатецкая.