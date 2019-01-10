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Лопатецкая вышла в четвертьфинал турнира в Гонконге

Украинка одержала вторую победу на 25-тысячнике

  • 10.01.2019 07:10
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Лопатецкая вышла в четвертьфинал турнира в Гонконге
© БТУ. Дарья Лопатецкая
15-летняя украинская теннисистка Дарья Лопатецкая вышла в четвертьфинал турнира в Гонконге. 
 
Во втором круге украинка в двух сетах обыграла японку Кобори Момоко. В четвертьфинале Лопатецкая сразится с победителем матча Дарья Далинина - Май Минокоши.
 
Гонконг. Второй круг
Даша Лопатецкая (Украина) – Кобори Момоко (Япония) – 4:6, 6:3, 6:2
 

 

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Источник — Sport.ua

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