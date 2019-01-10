15-летняя украинская теннисистка Дарья Лопатецкая вышла в четвертьфинал турнира в Гонконге.
Во втором круге украинка в двух сетах обыграла японку Кобори Момоко. В четвертьфинале Лопатецкая сразится с победителем матча Дарья Далинина - Май Минокоши.
Гонконг. Второй круг
Даша Лопатецкая (Украина) – Кобори Момоко (Япония) – 4:6, 6:3, 6:2
Напомним, в первом круге Лопатецкая в трех сетах обыграла китаянку Ванг Ксин Ю.
Источник — Sport.ua
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