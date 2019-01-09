Лопатецкая вышла во второй круг турнира в Гонконге

15-летняя украинская теннисистка Даша Лопатецкая вышла во второй круг 25-тысячника в Гонконге.
В первом матче основной сетки украинка в трех сетах обыграла китаянку Ванг Ксин Ю. Ранее Даша преодолела 2 раунда квалификации. Во втором круге Лопатецкая сразится с Момоко Кобори из Японии.
Гонконг. Первый круг
Даша Лопатецкая (Украина) – Ванг Ксин Ю (Китай) – 4:6, 6:3, 6:2
Напомним, на прошлой неделе Лопатецкая выиграла турнир подобной категории.
Источник — Sport.ua
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