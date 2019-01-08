Лопатецкая преодолела квалификацию на турнире в Гонконге

15-летняя украинская теннисистка Даша Лопатецкая вышла в основную сетку еще одного 25-тысячника в Гонконге.
В финале квалификации украинка на супер тай-брейке обыграла Варвару Грачеву из России. В первом раунде основной сетки Лопатецкая встретится с китаянкой Ванг Ксин Ю.
Гонконг. Финал квалификации
Дарья Лопатецкая (Украина) – Варвара Грачева (Россия) – 3:6, 6:1, 13:11
В первом раунде квалификации Даша обыграла Моюку Учижиму из Японии.
Напомним, на прошлой неделе Лопатецкая выиграла турнир подобной категории.
Источник — Sport.ua
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