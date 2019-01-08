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Лопатецкая преодолела квалификацию на турнире в Гонконге

15-летняя украинка продолжила победную серию на 25-тысячниках

  • 08.01.2019 11:40
  • 582 просмотра
  • 1 комментарий
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Лопатецкая преодолела квалификацию на турнире в Гонконге
© ITF. Дарья Лопатецкая
15-летняя украинская теннисистка Даша Лопатецкая вышла в основную сетку еще одного 25-тысячника в Гонконге. 
 
В финале квалификации украинка на супер тай-брейке обыграла Варвару Грачеву из России. В первом раунде основной сетки Лопатецкая встретится с китаянкой Ванг Ксин Ю.
 
Гонконг. Финал квалификации
Дарья Лопатецкая (Украина) – Варвара Грачева (Россия) – 3:6, 6:1, 13:11
 

В первом раунде квалификации Даша обыграла Моюку Учижиму из Японии.
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 08.01.2019 12:36
    0
    Тяжело после одного выигранного турнира играть еще и квал во второй. Посмотрим, насколько у Даши хватит сил.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 08.01.2019 12:36
    0
    Тяжело после одного выигранного турнира играть еще и квал во второй. Посмотрим, насколько у Даши хватит сил.
    Ссылка
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