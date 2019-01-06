ВИДЕО ДНЯ. Дарья Лопатецкая выиграла турнир ITF в Гонконге

15-летняя украинская теннисистка Дарья Лопатецкая стала победительницей турнира ITF в Гонконге.
В финале соревнований Лопатецкая в двух сетах обыграла 23-летнюю чешку Барбору Штефкову: 6/4, 6/2.
Призовой фонд турнира составил $25 тысяч. За победу на соревнованиях в Гонконге Лопатецкая получит 50 очков в рейтинг WTA.
Это уже третья победа на турнирах ITF в карьере Лопатецкой. В минувшем сезоне украинка выиграла 15-тысячники в Анталье и Байе.
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Источник — Sport.ua
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