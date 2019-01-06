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ВИДЕО ДНЯ. Дарья Лопатецкая выиграла турнир ITF в Гонконге

В финале соревнований украинская спортсменка уверенно обыграла чешку Барбору Штефкову

  • 06.01.2019 09:08
  • 1184 просмотра
  • 1 комментарий
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ВИДЕО ДНЯ. Дарья Лопатецкая выиграла турнир ITF в Гонконге
© ITF. Дарья Лопатецкая

15-летняя украинская теннисистка Дарья Лопатецкая стала победительницей турнира ITF в Гонконге.

В финале соревнований Лопатецкая в двух сетах обыграла 23-летнюю чешку Барбору Штефкову: 6/4, 6/2.

Призовой фонд турнира составил $25 тысяч. За победу на соревнованиях в Гонконге Лопатецкая получит 50 очков в рейтинг WTA.

Это уже третья победа на турнирах ITF в карьере Лопатецкой. В минувшем сезоне украинка выиграла 15-тысячники в Анталье и Байе.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    SandroKing
    online
      SandroKing, 06.01.2019 09:34
    +3
    Очень уверенно Даша выиграла турнир. С победой!
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 06.01.2019 09:34
    +3
    Очень уверенно Даша выиграла турнир. С победой!
    Ссылка
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