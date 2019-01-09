ВИДЕО ДНЯ. Как Ястремская в четвертьфинал Хобарта выходила

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в четвертьфинал турнира в Австралийском Хобарте. В поединке второго круга третья ракетка Украины уверенно разобралась с представительницей Беларуси Верой Лапко.
В четвертьфинале у Даяны будет шанс взять реванш в Белинды Бенчич за поражение в полуфинале турнира в Люксембурге.
Источник — Sport.ua
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