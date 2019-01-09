Australian Open. Калинина побеждает на старте квалификации

Ангелина Калиниа (№108 WTA) победила в матче первого тура квалификации Australian Open.
21-летняя украинка в трех сетах одолела итальянскую теннисистку Мартину Ди Джузеппе (6:4, 2:6, 7:6).
Ангелина Калинина (Украина) - Мартину Ди Джузеппе (Италия) - 6:4, 2:6, 7:6 (10:5)
Отметим, что другая украинка Катарина Завацкая в первом круге квалификации сыграет с Оливией Роговской.
Напомним, что в первый игровой день Сергей Стаховский и Марта Костюк выиграли свои матчи и вышли в полуфинал квалификации.
Во втором круге Калинина сыграет с американкой Джейми Лоб (№179 WTA).
Источник — Sport.ua
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