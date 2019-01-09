Ангелина Калинина - Мартина Ди Джузеппе. Смотреть онлайн. LIVE

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№108 WTA) начинает борьбу в квалификации Australian Open. В первом круге украинка сыграет с Мартиной Ди Джузеппе из Италии (№194 WTA). Начало матча в 01:00 по Киеву.
Напомним, что в первый игровой день Сергей Стаховский и Марта Костюк выиграли свои матчи и вышли в полуфинал квалификации.
Источник — Sport.ua
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