Катарина Завацкая – Оливия Роговска. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Украинка Катарина Завацкая (№182 WTA) начинает свой путь в квалификации Australian Open. В матче первого тура украинская теннисистка сыграет с австралийкой Оливией Роговской (№245 WTA).
Матч пройдет на корте №7 четвертым запуском. Ориентировочное время начала матча – 05:30 по Киеву.
Плеер с трансляцией появится ближе к началу игры.
Напомним, что в первый игровой день Сергей Стаховский и Марта Костюк выиграли свои матчи и вышли в полуфинал квалификации.
Источник — Sport.ua
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