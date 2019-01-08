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Цуренко и Свитолина выступят на турнире в Дубае

Первые ракетки Украины будут представлены на турнире серии Премьер 5 в столице ОАЭ

  • 08.01.2019 20:05
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Цуренко и Свитолина выступят на турнире в Дубае
© Jimmie48 Photography. Леся Цуренко
Лучшие украинские теннисистки Элина Свитолина и Леся Цуренко, которые заявлены на матчи Кубка Федерации (6-9 февраля), примут участие в турнире серии Премьер 5, который в этом году принимает Дубай.
 
Из первой десятки в столице ОАЭ не сыграет только Слоан Стивенс. Еще одна украинка Даяна Ястремская – четвертая в альтернативном списке.
 
Ранее сообщалось, что Свитолина пропустит турнир в Дохе, который будет сыгран на одну неделю раньше, чем соревнования в Дубае. Турнир в Дубае пройдет с 17 по 23 февраля 2019 года.
 
Напомним, Элина побеждала в ОАЭ в 2017 и 2018 годах.
 
На первом для себя турнире в новом сезоне Леся Цуренко дошла до финала.

 

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