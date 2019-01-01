Цуренко заявилась на турнир в Дохе, Свитолина – нет

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко примет участие в турнире серии Премьер в Дохе (столица Катара).

Отметим, что лучшей из украинских теннисисток Элины Свитолиной в заявочном списке нет. Из первой десятки в Катаре сыграют Симона Халеп, Анжелик Кербер, Наоми Осака, Каролина Плишкова и Кики Бертенс.

Напомним, турнир в Дохе и турнир в Дубае (ОАЭ) по очереди получают более престижный статус Премьер 5. В 2019-м именно в Дубае, где два года подряд выигрывает Свитолина, победа станет более престижной.

Турнир в Дохе пройдет после матчей Кубка Федерации – с 11 по 17 февраля 2019 года. Через день после его завершения стартуют соревнования в Дубае.