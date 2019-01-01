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Цуренко заявилась на турнир в Дохе, Свитолина – нет

Первая ракетка Украины пропустит Премьер в Катаре

  • 01.01.2019 22:20
  • 712 просмотров
  • 1 комментарий
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Цуренко заявилась на турнир в Дохе, Свитолина – нет
© Getty Images. Элина Свитолина
Вторая ракетка Украины Леся Цуренко примет участие в турнире серии Премьер в Дохе (столица Катара).
 
Отметим, что лучшей из украинских теннисисток Элины Свитолиной в заявочном списке нет. Из первой десятки в Катаре сыграют Симона Халеп, Анжелик Кербер, Наоми Осака, Каролина Плишкова и Кики Бертенс.
 
Напомним, турнир в Дохе и турнир в Дубае (ОАЭ) по очереди получают более престижный статус Премьер 5. В 2019-м именно в Дубае, где два года подряд выигрывает Свитолина, победа станет более престижной. 
 
Турнир в Дохе пройдет после матчей Кубка Федерации – с 11 по 17 февраля 2019 года. Через день после его завершения стартуют соревнования в Дубае.
 
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Источник — Twitter

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 01.01.2019 22:41
    0
    Полагаю, Элина будет играть только дубайский Премьер 5. Обычный Премьер в Дохе пропустит. Два подряд этих турнира сыграть на высоком уровне у нее раньше не выходило. Видимо, решено сосредоточиться на большем. Правда, как быть, если не сложится?
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    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 01.01.2019 22:41
    0
    Полагаю, Элина будет играть только дубайский Премьер 5. Обычный Премьер в Дохе пропустит. Два подряд этих турнира сыграть на высоком уровне у нее раньше не выходило. Видимо, решено сосредоточиться на большем. Правда, как быть, если не сложится?
    Ссылка
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