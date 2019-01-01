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Определилась первая соперница Свитолиной в Брисбене

Украинка начинает со второго раунда

  • 01.01.2019 11:06
  • 2361 просмотр
  • 1 комментарий
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Определилась первая соперница Свитолиной в Брисбене
© Getty Images. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина начинает новый сезон на турнире в Брисбене.

Спортсменка стартует со второго раунда, где ее соперницей будет 24-летняя представительница Беларуси Александра Саснович, которая в рейтинге WTA занимает 30-е место.

Матч состоится 2-го января.

Другая украинка, Леся Цуренко, сегодня сыграет против Кимберли Биррелл.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Сергей Соляник
      Сергей Соляник, 01.01.2019 12:37
    0
    Элина удачи на турнире! Мы в тебя верим!
    Ссылка
    Сергей Соляник
      Сергей Соляник, 01.01.2019 12:37
    0
    Элина удачи на турнире! Мы в тебя верим!
    Ссылка
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