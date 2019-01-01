Определилась первая соперница Свитолиной в Брисбене

Украинская теннисистка Элина Свитолина начинает новый сезон на турнире в Брисбене.
Спортсменка стартует со второго раунда, где ее соперницей будет 24-летняя представительница Беларуси Александра Саснович, которая в рейтинге WTA занимает 30-е место.
Матч состоится 2-го января.
Другая украинка, Леся Цуренко, сегодня сыграет против Кимберли Биррелл.
Источник — Sport.ua
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