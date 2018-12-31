Леся Цуренко – Кимберли Биррелл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Завтра, первого декабря вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№27 WTA) проведет поединок второго раунда одиночного разряда на турнире серии Премьер в Брисбене. Соперницей украинки станет обладательница уайлд-кард Кимберли Биррелл (№283 WTA) из Австралии, которая в первом раунде одолела россиянку Дарью Касаткину.
Матч будет сыгран шестым запуском на первом корте. Ориентировочное начало в 11:00 по Киеву.
Ранее теннисистки между собой не играли.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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