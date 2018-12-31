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Леся Цуренко – Кимберли Биррелл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка второго круга на турнире в Брисбене

  • 31.12.2018 09:15
  • 196 просмотров
  • 1 комментарий
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Леся Цуренко – Кимберли Биррелл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images. Леся Цуренко
Завтра, первого декабря вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№27 WTA) проведет поединок второго раунда одиночного разряда на турнире серии Премьер в Брисбене. Соперницей украинки станет обладательница уайлд-кард Кимберли Биррелл (№283 WTA) из Австралии, которая в первом раунде одолела россиянку Дарью Касаткину.
 
Матч будет сыгран шестым запуском на первом корте. Ориентировочное начало в 11:00 по Киеву.
 
Ранее теннисистки между собой не играли.
 
 
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    AndyDRUID
    online
      AndyDRUID, 31.12.2018 09:31
    0
    Вроді у Лесі не погана зараз форма. Цю точно можна проходити.
    Ссылка
    AndyDRUID
    online
      AndyDRUID, 31.12.2018 09:31
    0
    Вроді у Лесі не погана зараз форма. Цю точно можна проходити.
    Ссылка
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