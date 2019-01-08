Australian Open. Калинина и Завацкая стартуют в квалификации

Во второй день отборочного турнира Australian Open в борьбу вступят еще две украинские теннисистки.

Первым запуском на 11-м корте начнет Ангелина Калинина (№108 WTA). Соперницей украинки станет Мартина Ди Джузеппе из Италии (№194 WTA). Начало матча в 01:00 по Киеву.

Катарина Завацкая (№182 WTA) сыграет на корте №7 четвертым запуском. Ее оппонентка – теннисистка из Австралии Оливия Роговска (№245 WTA). Ориентировочное время начала матча – 05:30 по Киеву.