Australian Open. Калинина и Завацкая стартуют в квалификации

Во второй день отборочного турнира Australian Open в борьбу вступят еще две украинские теннисистки.
Первым запуском на 11-м корте начнет Ангелина Калинина (№108 WTA). Соперницей украинки станет Мартина Ди Джузеппе из Италии (№194 WTA). Начало матча в 01:00 по Киеву.
Катарина Завацкая (№182 WTA) сыграет на корте №7 четвертым запуском. Ее оппонентка – теннисистка из Австралии Оливия Роговска (№245 WTA). Ориентировочное время начала матча – 05:30 по Киеву.
Напомним, что в первый игровой день Сергей Стаховский и Марта Костюк выиграли свои матчи и вышли в полуфинал квалификации.
Источник — Sport.ua
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