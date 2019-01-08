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Australian Open. Калинина и Завацкая стартуют в квалификации

Расписание второго дня квалификации для украинок

  • 08.01.2019 17:22
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Australian Open. Калинина и Завацкая стартуют в квалификации
© WTA. Ангелина Калинина
Во второй день отборочного турнира Australian Open в борьбу вступят еще две украинские теннисистки.
 
Первым запуском на 11-м корте начнет Ангелина Калинина (№108 WTA). Соперницей украинки станет Мартина Ди Джузеппе из Италии (№194 WTA). Начало матча в 01:00 по Киеву.
 
Катарина Завацкая (№182 WTA) сыграет на корте №7 четвертым запуском. Ее оппонентка – теннисистка из Австралии Оливия Роговска (№245 WTA). Ориентировочное время начала матча – 05:30 по Киеву.
 
Напомним, что в первый игровой день Сергей Стаховский и Марта Костюк выиграли свои матчи и вышли в полуфинал квалификации.
 
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Источник — Sport.ua

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