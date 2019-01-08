Рафаэль НАДАЛЬ: «Выиграть Australian Open? Почему нет?»

Рафаэль Надаль признался, что, несмотря на недавнюю травму, рассчитывает побороться за победу на Australian Open-2019:

«Могу ли я претендовать на победу в Мельбурне? Почему бы и нет? Конечно, было бы лучше, сыграй я полноценный турнир в Абу-Даби и не снимись с соревнований в Брисбене.

Тем не менее я отлично чувствую себя на корте, хорошо работаю с мячом, и это самое главное. Единственная проблема в том, что я давно не играл в официальных матчах».