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Рафаэль НАДАЛЬ: «Выиграть Australian Open? Почему нет?»

Испанец надеется на победу в Мельбурне

  • 08.01.2019 14:46
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Рафаэль НАДАЛЬ: «Выиграть Australian Open? Почему нет?»
© express.co.uk. Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль признался, что, несмотря на недавнюю травму, рассчитывает побороться за победу на Australian Open-2019:

«Могу ли я претендовать на победу в Мельбурне? Почему бы и нет? Конечно, было бы лучше, сыграй я полноценный турнир в Абу-Даби и не снимись с соревнований в Брисбене.

Тем не менее я отлично чувствую себя на корте, хорошо работаю с мячом, и это самое главное. Единственная проблема в том, что я давно не играл в официальных матчах».

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Источник — Sky Sports

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