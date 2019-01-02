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Рафаэль НАДАЛЬ: «Моя цель – выиграть Australian Open»

Испанец нацелен только на победу в Мельбурне

  • 02.01.2019 20:03
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Рафаэль НАДАЛЬ: «Моя цель – выиграть Australian Open»
© express.co.uk. Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль из-за повреждения бедра снялся с турнира в Брисбене. Однако испанец по-прежнему нацелен на победу на Australian Open-2019:

«На данный момент моя основная цель – выиграть Australian Open. Кажется, что мой уровень игры позволяет на это рассчитывать. Я по-прежнему мотивирован и хочу принимать участие в соревнованиях.

К сожалению, сейчас мой организм не готов на сто процентов. Я должен пропустить эту неделю, чтобы подойти в оптимальной форме к Australian Open.

Какое-то время назад я ощущал, что мне нужно как можно больше матчей, чтобы набрать форму. Сейчас все иначе. Я доказал себе и окружающим, что могу демонстрировать высокие результаты даже после длительного перерыва. Я продолжу работать на тренировках и постараюсь как можно лучше сыграть в Мельбурне».

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Источник — AP News

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