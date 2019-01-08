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КОСТЮК: «Так нервничала, что выходя на корт, думала, что расплачусь»

Украинка провела волнующий матч квалификации Australian Open

  • 08.01.2019 11:47
  • 562 просмотра
  • 1 комментарий
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КОСТЮК: «Так нервничала, что выходя на корт, думала, что расплачусь»
© Getty Images. Марта Костюк
Марта Костюк победила Яну Чепелову в матче первого круга квалификации Australian Open. Встреча закончилась в двух сетах со счетом 6:3, 7:5.
 
Украинка призналась, что перед стартом игры очень нервничала.
 
«Чувствую, что это не был мой самый лучший матч. Я довольна, что прошла дальше, потому что я еще никогда так не нервничала перед игрой. Ни разу в жизни, я открою этот секрет, такого не было, чтобы я выходила на корт и думала, что расплачусь. Вот насколько я нервничала. За последний год мне также пришлось пройти немало. 
 
Мне было жаль Чепелову, потому что я знала, что она получила травму. Играть с травмированной соперницей - это довольно трудно. В розыгрыше это тебя слишком расслабляет, но ты также и напрягаешься, поскольку знаешь, что обязан победить. 
 
Конечно, победа в двух сетах помогает твоей уверенности, но я знала, что у нее травма. Поэтому слишком праздновать эту победу не могу. Посмотрим, что будет дальше.
 
Вновь попасть в Мельбурн-парк на первую тренировку - это были особенные чувства. Я подумала: «О, Боже, какие хорошие воспоминания». Без «wild card» мне нужно вновь пройти весь этот путь самой и я счастлива, что у меня есть шанс. Я уже делала это раньше», - сказала Костюк.
 
Следующей соперницей украинки в отборе Открытого чемпионата Австралии стала француженка Амандин Эсс (WTA 241).
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Источник — Большой теннис Украины

(4 голоса)

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Комментарии
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 08.01.2019 12:08
    +2
    Марточка возьми себя в руки и играй!
    Ссылка
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 08.01.2019 12:08
    +2
    Марточка возьми себя в руки и играй!
    Ссылка
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