КОСТЮК: «Так нервничала, что выходя на корт, думала, что расплачусь»

Украинка призналась, что перед стартом игры очень нервничала.

«Чувствую, что это не был мой самый лучший матч. Я довольна, что прошла дальше, потому что я еще никогда так не нервничала перед игрой. Ни разу в жизни, я открою этот секрет, такого не было, чтобы я выходила на корт и думала, что расплачусь. Вот насколько я нервничала. За последний год мне также пришлось пройти немало.

Мне было жаль Чепелову, потому что я знала, что она получила травму. Играть с травмированной соперницей - это довольно трудно. В розыгрыше это тебя слишком расслабляет, но ты также и напрягаешься, поскольку знаешь, что обязан победить.

Конечно, победа в двух сетах помогает твоей уверенности, но я знала, что у нее травма. Поэтому слишком праздновать эту победу не могу. Посмотрим, что будет дальше.

Вновь попасть в Мельбурн-парк на первую тренировку - это были особенные чувства. Я подумала: «О, Боже, какие хорошие воспоминания». Без «wild card» мне нужно вновь пройти весь этот путь самой и я счастлива, что у меня есть шанс. Я уже делала это раньше», - сказала Костюк.