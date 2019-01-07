Сидней. Киченок вышла в парный четвертьфинал

В стартовом раунде украинско-чешская пара одержала победу со счетом 2:6, 6:2, 10:6. Посеянные под четвертым номером Киченок и Стрыцова уступали Остапенко и Стивенс 2-4 на решающем тайбрейке. Надежда и Барбора сумели сравнять счет (5-5) и далее выиграли еще 5 розыгрышей из следующих 6.
WTA Сидней. Первый круг
Надежда Киченок/Барбора Стрыцова - Елена Остапенко/Слоан Стивенс - 2:6, 6:2, 10:6
В четвертьфинале украинка и чешка встретятся с победительницами матча Като/Ниномия - Аояма/Морозова.
Ранее сообщалось, что Надежда Киченок сыграет в парном разряде Australian Open.
Источник — Большой теннис Украины
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