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Сидней. Киченок вышла в парный четвертьфинал

Украинка в паре с Барборой Стрыцовой обыграла Елену Остапенко и Слоан Стивенс

  • 07.01.2019 10:47
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Сидней. Киченок вышла в парный четвертьфинал
© btu.org.ua. Надежда Киченок
В стартовом раунде украинско-чешская пара одержала победу со счетом 2:6, 6:2, 10:6. Посеянные под четвертым номером Киченок и Стрыцова уступали Остапенко и Стивенс 2-4 на решающем тайбрейке. Надежда и Барбора сумели сравнять счет (5-5) и далее выиграли еще 5 розыгрышей из следующих 6.
 
WTA Сидней. Первый круг
Надежда Киченок/Барбора Стрыцова - Елена Остапенко/Слоан Стивенс - 2:6, 6:2, 10:6
 
В четвертьфинале украинка и чешка встретятся с победительницами матча Като/Ниномия - Аояма/Морозова.
 
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Источник — Большой теннис Украины

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