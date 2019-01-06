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ВИДЕО ДНЯ. Как Цуренко проиграла финал Плишковой

Украинская теннисистка уступила чешке в решающем поединке турнира в Брисбене

  • 06.01.2019 14:16
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ВИДЕО ДНЯ. Как Цуренко проиграла финал Плишковой
© Getty Images. Леся Цуренко

29-летняя украинская теннисистка Леся Цуренко проиграла 26-летней чешке Каролине Плишковой в финале турнира в австралийском Брисбене.

Поединок длился три сета: 6/4, 5/7, 2/6.

Представляем вашему вниманию видеообзор финального матча.

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Источник — WTA

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