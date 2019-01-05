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ПЛИШКОВА: «Цуренко прошла топ-соперниц, ожидаю тяжелого финала»

Украинка близка к первому в сезоне титулу

  • 05.01.2019 15:42
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ПЛИШКОВА: «Цуренко прошла топ-соперниц, ожидаю тяжелого финала»
© wtatennis.com. Каролина Плишкова

В воскресенье украинская теннисистка Леся Цуренко в финале турнира в Брисбене встретится с Каролиной Плишковой.

«Будет напряженный поединок. Остался шаг до победы поэтому и я, и Цуренко отдадим все силы. Провели 5 матчей? Были интересные противостояния, но я хорошо помню только последнюю игру против нее в Мадриде».

«На пути в финал Цуренко прошла топ-соперниц, поэтому ожидаю тяжелого финала», - сказала Плишкова.

Леся Цуренко из пяти матчей против Плишковой выиграла два.

Финал состоится в воскресенье утром не ранее 9 часов.

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Источник — WTA

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