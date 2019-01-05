ПЛИШКОВА: «Цуренко прошла топ-соперниц, ожидаю тяжелого финала»

В воскресенье украинская теннисистка Леся Цуренко в финале турнира в Брисбене встретится с Каролиной Плишковой.
«Будет напряженный поединок. Остался шаг до победы поэтому и я, и Цуренко отдадим все силы. Провели 5 матчей? Были интересные противостояния, но я хорошо помню только последнюю игру против нее в Мадриде».
«На пути в финал Цуренко прошла топ-соперниц, поэтому ожидаю тяжелого финала», - сказала Плишкова.
Леся Цуренко из пяти матчей против Плишковой выиграла два.
Источник — WTA
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