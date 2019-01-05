Донна Векич – Каролина Плишкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Хорватка донна Донна Векич и чешка Каролина Плишкова разыграют путевку в финал турнира в Брисбене. Матч стартует в 11:00.
В четвертьфинале хорватка в двух сетах разбила обидчицу Элины Свитолиной Александру Саснович, а чешка в трех сетах одолела австралийскую теннисистку хорватского происхождения Айлу Томлянович.
Победительница этого матча в финале встретится с украинкой Лесей Цуренко, которая в полуфинале справилась с Наоми Осакой.
Источник — Sport.ua
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