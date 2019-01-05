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Донна Векич – Каролина Плишкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка 1/2 финала на турнире в Брисбене

  • 05.01.2019 11:02
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Донна Векич – Каролина Плишкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Каролина Плишкова

Хорватка донна Донна Векич и чешка Каролина Плишкова разыграют путевку в финал турнира в Брисбене. Матч стартует в 11:00.

В четвертьфинале хорватка в двух сетах разбила обидчицу Элины Свитолиной Александру Саснович, а чешка в трех сетах одолела австралийскую теннисистку хорватского происхождения Айлу Томлянович. 

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Победительница этого матча в финале встретится с украинкой Лесей Цуренко, которая в полуфинале справилась с Наоми Осакой.

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Источник — Sport.ua

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