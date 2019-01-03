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Свитолина не унывает и намерена продолжать усердно работать

Поражение не собьет украинку с пути

  • 03.01.2019 13:43
  • 681 просмотр
  • 1 комментарий
Метки
Свитолина не унывает и намерена продолжать усердно работать
© Getty images

В среду Элина Свитолина неудачно начала первый в сезоне турнир, уступив на соревновании в Брисбене Александре Саснович.

Однако в своем Instagram украинка дает понять, что не унывает и будет продолжать работать.

«Сохранять концентрацию. Доверять своей тренировочной работе», - примерно такую мотивирующую запись Свитолина разместила у себя на странице.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hold the vision. Trust the process.

Допис, поширений Elina Svitolina🤞🏼 (@elisvitolina)

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 03.01.2019 13:49
    +3
    После прошлогодней победы на итоговом турнире в Свитолиной ничуть не сомневаюсь. Вперед Элина! Удачи!!!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 03.01.2019 13:49
    +3
    После прошлогодней победы на итоговом турнире в Свитолиной ничуть не сомневаюсь. Вперед Элина! Удачи!!!
    Ссылка
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