Свитолина не унывает и намерена продолжать усердно работать

В среду Элина Свитолина неудачно начала первый в сезоне турнир, уступив на соревновании в Брисбене Александре Саснович.
Однако в своем Instagram украинка дает понять, что не унывает и будет продолжать работать.
«Сохранять концентрацию. Доверять своей тренировочной работе», - примерно такую мотивирующую запись Свитолина разместила у себя на странице.
Источник — Sport.ua
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