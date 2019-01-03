Свитолина не унывает и намерена продолжать усердно работать

В среду Элина Свитолина неудачно начала первый в сезоне турнир, уступив на соревновании в Брисбене Александре Саснович.

Однако в своем Instagram украинка дает понять, что не унывает и будет продолжать работать.

«Сохранять концентрацию. Доверять своей тренировочной работе», - примерно такую мотивирующую запись Свитолина разместила у себя на странице.