САСНОВИЧ: «Мама сказала, что главное не теннис, а выйти замуж»

30-я ракетка мира Александра Саснович продолжает радовать болельщиков тенниса рассказами о своей семье.
«Если я буду работать так, как сейчас, а я верю в себя, по завершении сезона могу войти в топ-10. Это моя цель на 2019 год.
Это звучит как безумие, даже моя мама смеялась. Она сказала: «Саша, прошу тебя, это второстепенное». Она верит в меня, но помнит на каком уровне я играла.
Однажды мама сказала мне важную вещь: «Мне плевать на твои результаты в теннисе, главное, чтобы ты скорее вышла замуж», – сказал Саснович.
Ранее теннисистка из Беларуси, которая выбила Элину Свитолину во втором круге на турнире в Брисбене, рассказала о своей бабушке.
Источник — WTA Insider
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