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САСНОВИЧ: «Мама сказала, что главное не теннис, а выйти замуж»

Теннисистка из Беларуси поделилась семейными секретами

  • 03.01.2019 09:36
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САСНОВИЧ: «Мама сказала, что главное не теннис, а выйти замуж»
© Jimmie48 Photography. Александра Саснович
30-я ракетка мира Александра Саснович продолжает радовать болельщиков тенниса рассказами о своей семье.
 
«Если я буду работать так, как сейчас, а я верю в себя, по завершении сезона могу войти в топ-10. Это моя цель на 2019 год. 
 
Это звучит как безумие, даже моя мама смеялась. Она сказала: «Саша, прошу тебя, это второстепенное». Она верит в меня, но помнит на каком уровне я играла.
 
Однажды мама сказала мне важную вещь: «Мне плевать на твои результаты в теннисе, главное, чтобы ты скорее вышла замуж», – сказал Саснович.
 
 
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Источник — WTA Insider

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