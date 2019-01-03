САСНОВИЧ: «Мама сказала, что главное не теннис, а выйти замуж»

30-я ракетка мира Александра Саснович продолжает радовать болельщиков тенниса рассказами о своей семье.

«Если я буду работать так, как сейчас, а я верю в себя, по завершении сезона могу войти в топ-10. Это моя цель на 2019 год.

Это звучит как безумие, даже моя мама смеялась. Она сказала: «Саша, прошу тебя, это второстепенное». Она верит в меня, но помнит на каком уровне я играла.

Однажды мама сказала мне важную вещь: «Мне плевать на твои результаты в теннисе, главное, чтобы ты скорее вышла замуж», – сказал Саснович.