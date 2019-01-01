САСНОВИЧ: «Бабушка спросила, почему так рано встречусь со Свитолиной»

Элины Свитолиной по Александра Саснович, соперницапо второму кругу турнира в Брисбене , рассказала о реакции своей бабушки на имя будущей оппонентки.

«Некоторые люди думают, что мне не повезло. Как и моя бабушка: «Почему ты будешь играть против Элины во втором раунде?!». Она всегда говорит о моем жребие, на что я ей отвечаю:«Лида (так зовут бабушку), расслабься. Это теннис: каждый может победить каждого».

«Когда мне пришлось сыграть с Квитовой на Уимблдоне, она сказала: «А-а-а-а-а-а, Сашуля (так она меня называет), – ты говорила мне, что каждый может победить каждого. Я верю в тебя, ты можешь сделать это... Но как же тебе не повезло». И я сказал ей: «Лида, прошу тебя». И я была готова к тому матчу», – сказал Саснович.

Напомним, в первом круге Уимблдона-2018 Саснович выиграла у Квитовой, которая считалась главной фавориткой на общую победу, с баранкой в третьем сете. В итоге представительница Беларуси дошла до четвертого круга.