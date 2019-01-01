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САСНОВИЧ: «Бабушка спросила, почему так рано встречусь со Свитолиной»

Главная болельщица теннисистки из Беларуси осталась недовольна сложным жребием внучки

  • 01.01.2019 23:13
  • 1422 просмотра
  • 1 комментарий
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САСНОВИЧ: «Бабушка спросила, почему так рано встречусь со Свитолиной»
© Getty Images. Элина Свитолина и Александра Саснович
Александра Саснович, соперница Элины Свитолиной по второму кругу турнира в Брисбене, рассказала о реакции своей бабушки на имя будущей оппонентки. 
 
«Некоторые люди думают, что мне не повезло. Как и моя бабушка: «Почему ты будешь играть против Элины во втором раунде?!». Она всегда говорит о моем жребие, на что я ей отвечаю:«Лида (так зовут бабушку), расслабься. Это теннис: каждый может победить каждого».
 
«Когда мне пришлось сыграть с Квитовой на Уимблдоне, она сказала: «А-а-а-а-а-а, Сашуля (так она меня называет), – ты говорила мне, что каждый может победить каждого. Я верю в тебя, ты можешь сделать это... Но как же тебе не повезло». И я сказал ей: «Лида, прошу тебя». И я была готова к тому матчу», – сказал Саснович.
 
Напомним, в первом круге Уимблдона-2018 Саснович выиграла у Квитовой, которая считалась главной фавориткой на общую победу, с баранкой в третьем сете. В итоге представительница Беларуси дошла до четвертого круга.
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Источник — Twitter

(5 голосов)

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Комментарии
    ihor7003
      ihor7003, 01.01.2019 23:26
    +1
    Тут бабушка не поможет
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 01.01.2019 23:26
    +1
    Тут бабушка не поможет
    Ссылка
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