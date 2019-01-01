Свитолина – Саснович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

А что, у жены Малиновского немного бюстгальтер слез с груди?

Мне тоже в своё время довелось побывать в Лапландии зимой, незабываемое впечатление.

19:34 — Вячеслав Самойлов

То же, что и Феррейра, и Бернард не были проданы клубом, а ушли сами - не так уж и редко бывает. ...

19:27 — Вячеслав Самойлов

По-моему, Вы опять ошибаетесь. 1. Если Вы считаете, что Шахтер "ни за что" платил им зарплату, ч...