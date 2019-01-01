Свитолина – Саснович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, второго января, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№4 WTA) проведет поединок второго раунда на турнире серии Премьер в Брисбене. Соперницей украинки станет представительница Беларуси Александра Саснович (№30 WTA).
Встреча состоится последним запуском на арене Патрика Рафтера. Ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву.
Напомним, в прошлогоднем финале этого турнира Свитолина обыграла Саснович в двух сетах. На данный момент это единственная очная встреча теннисисток.
В первом раунде Саснович переиграла в двух сетах россиянку Анастасию Потапову.
Ранее в 1/4 финала вышла Леся Цуренко.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.