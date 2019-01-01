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Свитолина – Саснович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка второго круга на турнире в Брисбене

  • 01.01.2019 18:55
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Свитолина – Саснович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images. Элина Свитолина
В среду, второго января, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№4 WTA) проведет поединок второго раунда на турнире серии Премьер в Брисбене. Соперницей украинки станет представительница Беларуси Александра Саснович (№30 WTA).
 
Встреча состоится последним запуском на арене Патрика Рафтера. Ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву.
 
Напомним, в прошлогоднем финале этого турнира Свитолина обыграла Саснович в двух сетах. На данный момент это единственная очная встреча теннисисток.
 
В первом раунде Саснович переиграла в двух сетах россиянку Анастасию Потапову.
 
Ранее в 1/4 финала вышла Леся Цуренко.
 
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 

 

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Источник — Sport.ua

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