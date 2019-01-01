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Брисбен. Цуренко вышла в четвертьфинал

Вторая ракетка Украины в двух сетах переиграла австралийку Кимберли Биррелл

  • 01.01.2019 13:34
  • 1199 просмотров
  • 3 комментария
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Брисбен. Цуренко вышла в четвертьфинал
© Леся Цуренко, Кимберли Биррелл, WTA Брисбен
Украинская теннисистка Леся Цуренко (№27 WTA) продолжает побеждать на турнире серии Премьер в Брисбене. В матче второго круга украинка обыграла обладательницу уайлд-кард Кимберли Биррелл (№283 WTA) из Австралии, которая в первом раунде одолела россиянку Дарью Касаткину.
 
Брисбен. Второй круг
Леся Цуренко (Украина) – Кимберли Биррелл (Австралия) – 6:4, 6:3
 
Леся начала поединок активно, сразу продемонстрировав разницу в классе с 20-летней австралийкой. Со счета 4:1 Цуренко расслабилась и начала показывать теннис намного ниже уровнем, чем до этого. Биррелл, видя это, пыталась побороться и даже ввязалась в битву брейков, но все же сегодня она была крайне нестабильной, много ошибалась, что позволило украинке завершить стартовую партию победой. 
 
Во втором сете ситуация не изменилась, Цуренко играла, отталкиваясь от возможностей соперницы, лишь иногда демонстрируя яркие проблески атакующей игры. Борьба за преимущество развернулась с 4-го по 6-й гейм, во время этого отрезка Леся сделала на один брейк больше и успешно довела матч до логического завершения.
 
Из плюсов стоит отметить хороший прием первой подачи, в большинстве остальных компонентов было средне. Пока что сетка была благосклонной к Цуренко: Бузарнеску не успела полностью отойти от травмы, а Касаткина явно недооценила австралийку в первом круге. На следующей стадии Лесе уже нужно будет демонстрировать свои лучшие качества.
 
В четвертьфинале Цуренко сразится с победительницей матча Контавейт – Квитова. Уровень оппозиции будет совсем другой.
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Александр Ад
    Александр Ад, 01.01.2019 14:09
    0
    думал посмотреть на этом сайте.Было сначала написано начало в 11,потом в 13.45,зашел а они оказывается уже сыграли!Безобразие!
    Ссылка
    Александр Светов
      Александр Светов, 01.01.2019 13:43
    +3
    Победа есть, хорошо. Игра средняя, но будем ссылаться на начала сезона, еще только набирает Леся форму + праздники как никак, думаю это тоже немного оставляет отпечаток на игре (судя по остальным результатам то многие топ теннисистки очень тяжело входят в сезон). В след. раунде уже будет сложнее и надо уже подымать уровень игры, так что ждем от Леси хорошей игры.
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    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 01.01.2019 13:39
    +8
    Просто хорошо, что выиграла. Но на следующую соперницу нужно настраиваться совершенно по-другому, иначе о полуфинале нечего и мечтать. Дальше кто-то из пары Контавейт/Квитова. Кто из них пройдет, вопрос, поскольку эстонка легко разобралась с Суарес Наварро, а чешка только за 3 часа вымучила победу против Коллинз. Они играют завтра, а Леся, соответственно, послезавтра с победительницей.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 01.01.2019 13:39
    +8
    Просто хорошо, что выиграла. Но на следующую соперницу нужно настраиваться совершенно по-другому, иначе о полуфинале нечего и мечтать. Дальше кто-то из пары Контавейт/Квитова. Кто из них пройдет, вопрос, поскольку эстонка легко разобралась с Суарес Наварро, а чешка только за 3 часа вымучила победу против Коллинз. Они играют завтра, а Леся, соответственно, послезавтра с победительницей.
    Ссылка
    Александр Светов
      Александр Светов, 01.01.2019 13:43
    +3
    Победа есть, хорошо. Игра средняя, но будем ссылаться на начала сезона, еще только набирает Леся форму + праздники как никак, думаю это тоже немного оставляет отпечаток на игре (судя по остальным результатам то многие топ теннисистки очень тяжело входят в сезон). В след. раунде уже будет сложнее и надо уже подымать уровень игры, так что ждем от Леси хорошей игры.
    Ссылка
    Александр Ад
    Александр Ад, 01.01.2019 14:09
    0
    думал посмотреть на этом сайте.Было сначала написано начало в 11,потом в 13.45,зашел а они оказывается уже сыграли!Безобразие!
    Ссылка
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