Брисбен. Цуренко вышла в четвертьфинал

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№27 WTA) продолжает побеждать на турнире серии Премьер в Брисбене. В матче второго круга украинка обыграла обладательницу уайлд-кард Кимберли Биррелл (№283 WTA) из Австралии, которая в первом раунде одолела россиянку Дарью Касаткину.

Брисбен. Второй круг

Леся Цуренко (Украина) – Кимберли Биррелл (Австралия) – 6:4, 6:3

Леся начала поединок активно, сразу продемонстрировав разницу в классе с 20-летней австралийкой. Со счета 4:1 Цуренко расслабилась и начала показывать теннис намного ниже уровнем, чем до этого. Биррелл, видя это, пыталась побороться и даже ввязалась в битву брейков, но все же сегодня она была крайне нестабильной, много ошибалась, что позволило украинке завершить стартовую партию победой.

Во втором сете ситуация не изменилась, Цуренко играла, отталкиваясь от возможностей соперницы, лишь иногда демонстрируя яркие проблески атакующей игры. Борьба за преимущество развернулась с 4-го по 6-й гейм, во время этого отрезка Леся сделала на один брейк больше и успешно довела матч до логического завершения.

Из плюсов стоит отметить хороший прием первой подачи, в большинстве остальных компонентов было средне. Пока что сетка была благосклонной к Цуренко: Бузарнеску не успела полностью отойти от травмы, а Касаткина явно недооценила австралийку в первом круге. На следующей стадии Лесе уже нужно будет демонстрировать свои лучшие качества.

В четвертьфинале Цуренко сразится с победительницей матча Контавейт – Квитова. Уровень оппозиции будет совсем другой.