Брисбен. Контавейт выбила Квитову и вышла на Цуренко

В матче 1/8 финала турнира в Брисбене эстонская теннисистка Анетт Контавейт неожиданно справилась с 7-й ракеткой мира Петрой Квитовой в двух сетах - 7:5, 7:6.
В следующем раунде 23-летняя Контавейт сыграет против украинки Леси Цуренко. Встреча состоится 3-го января.
Контавейт закончила 2018 год на 20-м месте рейтинга WTA.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.