Брисбен. Контавейт выбила Квитову и вышла на Цуренко

В чем Куртуа звездный Наваса? Что он выиграл!?

"Андрій ШЕВЧЕНКО: «За порадою дзвоню до Анчелотті або Мальдіні»" не вірю, вважаю, що більше за по...

То слова на вітер)))) редакції не вигідно. Інші сайти якось підлаштовуються вже давно маю 2 версі...

10:11 — DKTheBest2

Народ не забывает только тех об кого не нужно зубы обламывать. Вот как Шева. А о всех, кто может ...

09:51 — Владимир Копяк

Шева как игрок был нормальным, но как человек.... Нет жизненных принципов, отсутствие моральных ...