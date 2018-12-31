Брисбен. Цуренко разбила Бузарнеску

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№27 WTA) выиграла первый матч на хардовом Премьере в Брисбене. В поединке первого круга украинка разбила Михаэлу Бузарнеску из Румынии (№24 WTA) в двух сетах.
Брисбен. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) – Михаэла Бузарнеску (Румыния) – 6:0, 6:2
Цуренко подала 2 эйса, совершила 2 невынужденные ошибки при 65% точности первой подачи. Также украинка реализовала 5 из 7 брейкпоинтов.
Бузарнеску один раз пробила навылет, пять раз при этом ошибившись на подаче. За весь матч у нее не было ни одного брейкпоинта.
Отметим, что в прошлом сезоне Михаэла дважды обыгрывала Лесю и дважды – Свитолину. После травмы в третьем поединке против Элины румынка не выиграла пока ни одного матча.
Во втором круге Цуренко сразится с обладательницей уайлд-кард Кимберли Биррелл (№283 WTA) из Австралии, которая на тайбрейке третьего сета одолела россиянку Дарью Касаткину.
Напомним, в отборочном турнире Брисбена играли три украинки: Даяна Ястремская, Марта Костюк и Катерина Козлова. Все они выбыли на стадии 1/2 финала квалификационного раунда.
Обзор матча
Источник — Sport.ua
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Ех, якби не травматичність Цуренко, була б вона в ТОП-20, як мінімум. Чекати що щось зміниться зі здоров'ям у її віці на краще, звісно трохи наївно, але хотілося щоб на Новий рік таке бажання українки здійснилося.
Ех, якби не травматичність Цуренко, була б вона в ТОП-20, як мінімум. Чекати що щось зміниться зі здоров'ям у її віці на краще, звісно трохи наївно, але хотілося щоб на Новий рік таке бажання українки здійснилося.
Ех, якби не травматичність Цуренко, була б вона в ТОП-20, як мінімум. Чекати що щось зміниться зі здоров'ям у її віці на краще, звісно трохи наївно, але хотілося щоб на Новий рік таке бажання українки здійснилося.
Ех, якби не травматичність Цуренко, була б вона в ТОП-20, як мінімум. Чекати що щось зміниться зі здоров'ям у її віці на краще, звісно трохи наївно, але хотілося щоб на Новий рік таке бажання українки здійснилося.
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