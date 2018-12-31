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Брисбен. Цуренко разбила Бузарнеску

Украинка отдала сопернице всего 2 гейма

  • 31.12.2018 08:15
  • 1685 просмотров
  • 3 комментария
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Брисбен. Цуренко разбила Бузарнеску
© Jimmie48 Photography. Леся Цуренко
Вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№27 WTA) выиграла первый матч на хардовом Премьере в Брисбене. В поединке первого круга украинка разбила Михаэлу Бузарнеску из Румынии (№24 WTA) в двух сетах.
 
Брисбен. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) – Михаэла Бузарнеску (Румыния) – 6:0, 6:2
 
Цуренко подала 2 эйса, совершила 2 невынужденные ошибки при 65% точности первой подачи. Также украинка реализовала 5 из 7 брейкпоинтов.
 
Бузарнеску один раз пробила навылет, пять раз при этом ошибившись на подаче. За весь матч у нее не было ни одного брейкпоинта.
 
Отметим, что в прошлом сезоне Михаэла дважды обыгрывала Лесю и дважды – Свитолину. После травмы в третьем поединке против Элины румынка не выиграла пока ни одного матча.
 
Во втором круге Цуренко сразится с обладательницей уайлд-кард Кимберли Биррелл (№283 WTA) из Австралии, которая на тайбрейке третьего сета одолела россиянку Дарью Касаткину.
 
Напомним, в отборочном турнире Брисбена играли три украинки: Даяна Ястремская, Марта Костюк и Катерина Козлова. Все они выбыли на стадии 1/2 финала квалификационного раунда.
 
Обзор матча
 

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    valera_66
    online
    valera_66, 31.12.2018 09:08
    +2
    vit-2, 31.12.2018 08:38
    Леся молодець: так впевнено розібрати румунку на запчастини.
    Ех, якби не травматичність Цуренко, була б вона в ТОП-20, як мінімум. Чекати що щось зміниться зі здоров'ям у її віці на краще, звісно трохи наївно, але хотілося щоб на Новий рік таке бажання українки здійснилося.
    Леся звичайно молодець, але і румунка була явно не схожа на себе торішню, травма ноги дає собі знать що зароблена в останньому матчі зі Світоліною. На цому фоні Леся зіграла дуже стабільно, з найменьшим кількістю помилок як для першої гри в сезоні, жодного навіть брейк поінту не дала заробити суперниці. Бажаю успіхів і на далі.
    Ссылка
    Александр Светов
      Александр Светов, 31.12.2018 08:38
    +4
    Пока молодежь раскочегаривается. старая гвардия уже начала радовать. Неожиданно, эффектно а главное уверенно. Молодчинка Леся.
    Ссылка
    vit-2
      vit-2, 31.12.2018 08:38
    +3
    Леся молодець: так впевнено розібрати румунку на запчастини.
    Ех, якби не травматичність Цуренко, була б вона в ТОП-20, як мінімум. Чекати що щось зміниться зі здоров'ям у її віці на краще, звісно трохи наївно, але хотілося щоб на Новий рік таке бажання українки здійснилося.
    Ссылка
    Александр Светов
      Александр Светов, 31.12.2018 08:38
    +4
    Пока молодежь раскочегаривается. старая гвардия уже начала радовать. Неожиданно, эффектно а главное уверенно. Молодчинка Леся.
    Ссылка
    vit-2
      vit-2, 31.12.2018 08:38
    +3
    Леся молодець: так впевнено розібрати румунку на запчастини.
    Ех, якби не травматичність Цуренко, була б вона в ТОП-20, як мінімум. Чекати що щось зміниться зі здоров'ям у її віці на краще, звісно трохи наївно, але хотілося щоб на Новий рік таке бажання українки здійснилося.
    Ссылка
    valera_66
    online
    valera_66, 31.12.2018 09:08
    +2
    vit-2, 31.12.2018 08:38
    Леся молодець: так впевнено розібрати румунку на запчастини.
    Ех, якби не травматичність Цуренко, була б вона в ТОП-20, як мінімум. Чекати що щось зміниться зі здоров'ям у її віці на краще, звісно трохи наївно, але хотілося щоб на Новий рік таке бажання українки здійснилося.
    Леся звичайно молодець, але і румунка була явно не схожа на себе торішню, травма ноги дає собі знать що зароблена в останньому матчі зі Світоліною. На цому фоні Леся зіграла дуже стабільно, з найменьшим кількістю помилок як для першої гри в сезоні, жодного навіть брейк поінту не дала заробити суперниці. Бажаю успіхів і на далі.
    Ссылка
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