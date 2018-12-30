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Леся Цуренко – Михаэла Бузарнеску. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка первого круга на турнире в Брисбене

  • 30.12.2018 21:51
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Леся Цуренко – Михаэла Бузарнеску. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images. Леся Цуренко
31 декабря на хардовом Премьере в Брисбене вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№27 WTA) проведет поединок первого круга против Михаэлы Бузарнеску из Румынии (№24 WTA).
 
Матч будет сыгран первым запуском на втором корте, начало в 03:00 по Киеву.
 
Ранее теннисистки играли между собой дважды, оба матча выиграла Бузарнеску.
 
Во втором круге победительница матча встретится с кем-то из пары Дарья Касаткина - Кимберли Биррелл.
 
Отметим, что вторым запуском на корте №14 Элина Свитолина сыграет матч парного разряда.
 
 
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 
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Источник — Sport.ua

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