Леся Цуренко – Михаэла Бузарнеску. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

31 декабря на хардовом Премьере в Брисбене вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№27 WTA) проведет поединок первого круга против Михаэлы Бузарнеску из Румынии (№24 WTA).
Матч будет сыгран первым запуском на втором корте, начало в 03:00 по Киеву.
Ранее теннисистки играли между собой дважды, оба матча выиграла Бузарнеску.
Во втором круге победительница матча встретится с кем-то из пары Дарья Касаткина - Кимберли Биррелл.
Отметим, что вторым запуском на корте №14 Элина Свитолина сыграет матч парного разряда.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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