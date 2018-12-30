СВИТОЛИНА: «Нравится играть в Брисбене - здесь не жарко»

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Михайлюка вернули из Лиги развития в состав Лейкерс 20:53 — Gsv008 Реально крутий матч провів слава , просто супер)))

МЮ закончил год крупной победой 20:47 — bzzzzz три матча подряд, как минимум 3 мяча забивают... когда такое было при Мауре ? Еще и Погба дубли д... 20:37 — AK_74 Та вже видно що команда змінилася. І навіть Погба забивати почав

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