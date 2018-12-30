СВИТОЛИНА: «Нравится играть в Брисбене - здесь не жарко»

Теннисистка Элина Свитолина выбрала в качестве первого турнира сезона соревнование в австралийском Брисбене, так как там созданы хорошие условия.
«Мне нравится приезжать в Брисбен. Здесь хорошая погода, не жарко, а кроме того сам корт крытый, поэтому ты не «жаришься» во время матчей».
«Считаю преимуществом начинать сезон здесь», - сказала Свитолина.
Украинка начнет соревнование со второго раунда, а турнир стартует 30-го декабря.
Источник — WTA
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.