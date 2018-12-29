Брисбен. Стали известны соперницы Свитолиной и Цуренко

Состоялась жеребьевка основной сетки турнира серии Премьер 5 в Брисбене.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№4 WTA) возглавила посев и стартует со второго тура. Соперница украинки будет определена в поединке Александры Саснович против одной из победительниц квалификации.
Леся Цуренко (№27 WTA) на старте сразится с румынкой Михаэлой Бузарнеску (№24 WTA), которой проиграла 2 матча в прошлом сезоне. Встреча состоится в ночь с 31 декабря на первое января (старт матчей игрового дня в 02:00).
Напомним, в отборочном турнире Брисбена играли три украинки: Даяна Ястремская, Марта Костюк и Катерина Козлова. Все они выбыли на стадии 1/2 финала квалификационного раунда.
Источник — Sport.ua
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