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Брисбен. Стали известны соперницы Свитолиной и Цуренко

Элина Свитолина возглавила посев на своем первом турнире в новом сезоне

  • 29.12.2018 10:58
  • 775 просмотров
  • 1 комментарий
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Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Состоялась жеребьевка основной сетки турнира серии Премьер 5 в Брисбене.
 
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№4 WTA) возглавила посев и стартует со второго тура. Соперница украинки будет определена в поединке Александры Саснович против одной из победительниц квалификации.
 
Леся Цуренко (№27 WTA) на старте сразится с румынкой Михаэлой Бузарнеску (№24 WTA), которой проиграла 2 матча в прошлом сезоне. Встреча состоится в ночь с 31 декабря на первое января (старт матчей игрового дня в 02:00).
 
Напомним, в отборочном турнире Брисбена играли три украинки: Даяна Ястремская, Марта Костюк и Катерина Козлова. Все они выбыли на стадии 1/2 финала квалификационного раунда.
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    olya403
      olya403, 29.12.2018 11:06
    +1
    Там одразу з першого кола цікаві матчі: Mertens vs. Bertens, Stephens vs. Konta, Kontaveit vs. Suárez Navarro, Sevastova vs. Gavrilova.
    Ссылка
    olya403
      olya403, 29.12.2018 11:06
    +1
    Там одразу з першого кола цікаві матчі: Mertens vs. Bertens, Stephens vs. Konta, Kontaveit vs. Suárez Navarro, Sevastova vs. Gavrilova.
    Ссылка
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