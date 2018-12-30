Войти или Зарегистрироваться
Меню

СВИТОЛИНА: «Цель - стать 1-й ракеткой мира, но избегать травм важнее»

Украинка готовится к первому турниру

  • 30.12.2018 17:54
  • 619 просмотров
  • 1 комментарий
Метки
СВИТОЛИНА: «Цель - стать 1-й ракеткой мира, но избегать травм важнее»
© wtatennis.com. Элина Свитолина

Элина Свитолина начнет новый сезон выступлениями в Брисбене со второго раунда, а в 2019 году теннисистка прежде всего хочет обойтись без травм.

«Моя цель - выигрывать турниры Большого шлема и стать первой ракеткой мира. Это общая цель на мою карьеру, но куда важнее избегать травм».

«Больше всего хочу именно оставаться здоровой, чтобы спокойно выходить на корт и показывать свою игру. Если я здорова, то уверена в себе», - отметила Свитолина.

2018 год украинка закончила на 4-м месте рейтинга.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — WTA

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    svv72
      svv72, 30.12.2018 19:10
    0
    В добрый путь!
    Ссылка
    svv72
      svv72, 30.12.2018 19:10
    0
    В добрый путь!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности