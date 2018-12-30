СВИТОЛИНА: «Цель - стать 1-й ракеткой мира, но избегать травм важнее»

Элина Свитолина начнет новый сезон выступлениями в Брисбене со второго раунда, а в 2019 году теннисистка прежде всего хочет обойтись без травм.

«Моя цель - выигрывать турниры Большого шлема и стать первой ракеткой мира. Это общая цель на мою карьеру, но куда важнее избегать травм».

«Больше всего хочу именно оставаться здоровой, чтобы спокойно выходить на корт и показывать свою игру. Если я здорова, то уверена в себе», - отметила Свитолина.

2018 год украинка закончила на 4-м месте рейтинга.