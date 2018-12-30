Доха. Стаховский вышел в основную сетку турнира

Сергей Стаховский обыграл Мирзу Базича во втором круге квалификации на турнир в Дохе. Украинец одержал победу в трех сетах - 3-6, 6-2, 6-3.

Теннисисты провели на корте 1 час и 33 минуты. Стаховский записал в свой актив 8 эйсов при 5 двойных ошибках, реализовал 3 брейкпоинта из 7, а на своей подаче отыграл 1 из 2 брейкпоинтов.

Квалификация. Второй круг Сергей Стаховский (Украина) - Мирза Базич (Босния и Герцеговина) 3-6, 6-2, 6-3

Ранее Стаховский и Базич встречались в туре один раз: в 2014 году на «челленджере» в Италии, где сильнее был босниец.

Соперником украинца на старте основы может стать Давид Гоффен (Бельгия, 6), Марко Чеккинато (Италия, 4), Фернандо Вердаско (Испания, 8), Петер Гоёвчик (Германия) или Мубарак Шаннан Заид (Марокко).