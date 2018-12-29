Доха. Стаховский стартовал с победы в квалификации

18:07 — Вячеслав Самойлов

Это - лучший вариант для Лунина и для Зари. Для Реала - это вообще не вариант (они просто не найд...

18:06 — Вячеслав Самойлов

Тогда уж лучше - на замену. Заодно можно будет легко установить - сможет ли он потеснить Пятова, ...