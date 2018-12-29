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Доха. Стаховский стартовал с победы в квалификации

Украинский теннисист вышел в финал отбора

  • 29.12.2018 16:42
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Доха. Стаховский стартовал с победы в квалификации
© Getty Images. Сергей Стаховский
Украинский теннисист Сергей Стаховский (№135 АТР) победно стартовал в квалификации турнира ATP 250 в Катаре.
 
Изначально Сергею предстояло сыграть против Элиаса Имера (№116 АТР), но 22-летний швед снялся из-за травмы локтя. Заменил Имера итальянец Джан Марко Морони (№215 АТР), которого Стаховский переиграл в двух сетах.
 
Доха. Полуфинал квалификации
Сергей Стаховский (Украина) – Джан Марко Морони (Италия) – 7:6(5), 7:5
 
В поединке за право участвовать в основной сетке Стаховский сразится со вторым номером посева Мирзой Базичем из Боснии и Герцеговины (№88 АТР).
 
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Источник — Sport.ua

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