Доха. Стаховский начнет квалификацию поединком против Элиаса Имера

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№135 АТР), которому посчастливилось попасть в квалификацию турнира ATP 250 в Катаре, узнал имя своего первого соперника.
Им стал хорошо знакомый нам 22-летний швед Элиас Имер (№116 АТР), с которым Стаховский провел 3 поединка за последний год. В очных встречах пока что преимущество молодости над опытом – 2:1.
Поединок пройдет вторым запуском, ориентировочное начало – в 11:30 в субботу, 29 декабря.
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Источник — Sport.ua
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