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Доха. Стаховский начнет квалификацию поединком против Элиаса Имера

Украинский теннисист проведет стартовый поединок против 22-летнего шведа

  • 28.12.2018 18:59
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Hungarian Tennis. Сергей Стаховский
© Hungarian Tennis. Сергей Стаховский
Украинский теннисист Сергей Стаховский (№135 АТР), которому посчастливилось попасть в квалификацию турнира ATP 250 в Катаре, узнал имя своего первого соперника. 
 
Им стал хорошо знакомый нам 22-летний швед Элиас Имер (№116 АТР), с которым Стаховский провел 3 поединка за последний год. В очных встречах пока что преимущество молодости над опытом – 2:1.
 
Поединок пройдет вторым запуском, ориентировочное начало – в 11:30 в субботу, 29 декабря.
 

 

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Источник — Sport.ua

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