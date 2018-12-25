Стало известно, что украинский теннисист Сергей Стаховский прошел в квалификацию турнира в Дохе.
Из списка заявленных выбыли два теннисиста, что освободило место для Стаховского.
Турнир стартует 31-го декабря.
В квалификации также заявлены Андрей Рублев (Россия), Максимилиан Мартерер (Германия), Мирза Базич (Босния и Герцеговина), Филип Крайинович (Сербия) и другие.
Стаховский закончит 2018 год на 135 месте рейтинга.
Источник — Большой теннис Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.