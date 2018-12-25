Стаховский прошел в квалификацию турнира в Дохе

кроссовки с таким платьем очень сочетаются))

Я тобі про стадіон а не про особистості.Щодо мене то я теж не можу тобі надати позитивної характе...

а со стадионом все нормально Динамо ------------------------------------------------------------...

Сходинки кажеш відремонтовані!!!! В 2017-му році? Це тоді,коли вже криті стадіони с...

13:13 — Николай Силин

Я отдал голос за Элину Свитолину. Впервые в истории спорта теннисист Украины в топ ВТА.

13:12 —

А вообще мало уделяют внимание другим видам спорта по тв,отсюда и явные лидеры и кандидаты-бокс и...

13:08 — ВВВ

А я свій голос віддав за Романчука! Давно вже ми не мали приводу пишатися нашим плаванням,особли...

13:07 —

Ну тут очевидно Усик или Свитолина...И по ходу больше абсолютный Ус,но отдам свой голос за Элю с...