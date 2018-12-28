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Брисбен. Ястремская сыграет с Муховой, Костюк – с Боузковой

За места в финале квалификации сразятся три украинки. Катерина Козлова сыграет против Гарриет Дарт

  • 28.12.2018 14:18
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Jimmie48 Photography. Марта Костюк
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк
Украинские теннисистки Даяна Ястремская, Марта Костюк и Катерина Козлова удачно стартовали в квалификации хардового турнира серии Премьер в Брисбене (Австралия).
 
Даяна и Марта совершили камбэки после проигрыша первого сета, Катерина разобралась со своей соперницей в двух партиях.
 
В полуфиналах отборочного турнира, которые состоится в ночь с пятницу на субботу, украинкам предстоит встретиться со следующими соперницами:
 
Ястремская (№58 WTA) сыграет первым запуском (02:00 по Киеву) против чешки Каролины Муховой (№144 WTA), которой проиграла в квалификации US Open-2018.
 
Костюк следующей по очереди сразится с еще одной чешкой Марией Боузковой (№139 WTA). Марта также проиграла свой последний поединок будущей сопернице в квалификации US Open-2018. Ориентировочное время начала – 03:30.
 
Третьим запуском состоится поединок Козловой против британки Гарриет Дарт (№149 WTA). Все три матча с участием украинок примет десятый корт.
 
Первые поединки основной сетки стартуют 30 декабря.
 
 
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Источник — Sport.ua

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