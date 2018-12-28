Элина СВИТОЛИНА: «Постараюсь защитить свой титул в Брисбене»

Элина Свитолина уже прибыла в Австралию, где вскоре примет участие в турнире в Брисбене. Украинка призналась, что хочет защитить прошлогодний титул:

«Я очень рада вернуться в Брисбен. Постараюсь защитить свой титул. Здесь очень сильный состав участниц, поэтому посмотрим, как все сложится.

С нетерпением жду, когда сыграю тут свои первые матчи. Хорошо начать год – это очень важно. Вот почему я выбираю Брисбен: мне нравится арена, атмосфера, болельщики потрясающие. Это отличный турнир, чтобы открывать свой сезон».

Ранее Свитолина заявила, что ее цель – стать первой ракеткой мира и выиграть турнир Большого шлема.