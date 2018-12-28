Элина СВИТОЛИНА: «Цели – выиграть Мэйджор и стать первой ракеткой»

Третья ракетка мира Элина Свитолина рассказала о своих целях на сезон 2019 года:

«Мои главные цели остаются прежними - выиграть турнир «Большого шлема» и стать первой ракеткой мира. Я работаю над этим с самого начала карьеры. Я уже привыкла к давлению, и мне постоянно приходится справляться с этим. Думаю, в этом сильно помогает опыт.

Эмоциональное поведение игроков на корте? Лучшие игроки находятся под прицелом, любое их действие активно комментируется, это тяжело. У каждого игрока есть свой путь и собственное отношение к спорту. Но я считаю, что важно быть хорошим примером для молодых игроков, следовать принципам fair play».

Ранее Свитолина вылетела в Австралию.