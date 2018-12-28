Войти или Зарегистрироваться
Меню

Элина СВИТОЛИНА: «Цели – выиграть Мэйджор и стать первой ракеткой»

Украинка – о задачах на новый сезон

  • 28.12.2018 09:54
  • 595 просмотров
  • 2 комментария
Метки
Sky Sports. Элина Свитолина
© Sky Sports. Элина Свитолина

Третья ракетка мира Элина Свитолина рассказала о своих целях на сезон 2019 года:

«Мои главные цели остаются прежними - выиграть турнир «Большого шлема» и стать первой ракеткой мира. Я работаю над этим с самого начала карьеры. Я уже привыкла к давлению, и мне постоянно приходится справляться с этим. Думаю, в этом сильно помогает опыт.

Эмоциональное поведение игроков на корте? Лучшие игроки находятся под прицелом, любое их действие активно комментируется, это тяжело. У каждого игрока есть свой путь и собственное отношение к спорту. Но я считаю, что важно быть хорошим примером для молодых игроков, следовать принципам fair play».

Ранее Свитолина вылетела в Австралию.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Gereuypgw
    online
    Gereuypgw, 28.12.2018 10:21
    -1
    http://lesten.ru Составляют отличные экспрессы, вот по ним ставлю, за неделю сделал 192к
    http://lesten.ru
    Ссылка
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 28.12.2018 09:59
    0
    Удачи Эли, будем болеть и переживать!
    Ссылка
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 28.12.2018 09:59
    0
    Удачи Эли, будем болеть и переживать!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности