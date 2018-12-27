ФОТО ДНЯ. Свитолина вылетела в Австралию

24-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина отправилась в Австралию, где она примет участие на соревнованиях в Брисбене.
«Готова вновь двигаться, впереди долгое и восхитительное путешествие. Увидимся в Австралии», — написала Свитолина в Instagram.
Свитолина является действующей чемпионкой турнира в Брисбене. В прошлом сезоне она в финале обыграла Александру Саснович (6:2, 6:1).
Источник — Instagram
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