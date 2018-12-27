ФОТО ДНЯ. Свитолина вылетела в Австралию

Последние комментарии

Сестры Музычук среди лидеров после первого дня чемпионата мира 07:57 — Павел Смолов Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно...

СТЕПАНЕНКО: «Лучшим футболистом Шахтера в 2018-м был Исмаили» 07:57 — Павел Смолов Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно...

Агент: Сент-Этьен не позволил Беричу уйти в Динамо 07:57 — Павел Смолов Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно...

ВИДЕО ДНЯ. Икарди попал в перекладину после розыгрыша с центра поля 07:57 — Павел Смолов Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно...

Монако заинтересован в трансфере экс-хавбека Динамо 07:57 — Павел Смолов Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно...

Джошуа получил орден из рук принца Чарльза 07:57 — Павел Смолов Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно...

Ливерпуль близок к покупке младшего Азара 07:57 — Павел Смолов Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно...

Экс-форвард Динамо отличился дублем в чемпионате Бельгии 07:57 — Павел Смолов Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно...

Интер – Наполи – 1:0. Текстовая трансляция матча 07:57 — Павел Смолов Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно...