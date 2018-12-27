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ФОТО ДНЯ. Свитолина вылетела в Австралию

Украинская теннисистка сыграет на турнире в Брисбене

  • 27.12.2018 07:17
  • 801 просмотр
  • 1 комментарий
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

24-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина отправилась в Австралию, где она примет участие на соревнованиях в Брисбене.

«Готова вновь двигаться, впереди долгое и восхитительное путешествие. Увидимся в Австралии», — написала Свитолина в Instagram.

Свитолина является действующей чемпионкой турнира в Брисбене. В прошлом сезоне она в финале обыграла Александру Саснович (6:2, 6:1).

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    Павел Смолов
    online
    Павел Смолов, 27.12.2018 07:56
    0
    Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/moipres
    Ссылка
    Павел Смолов
    online
    Павел Смолов, 27.12.2018 07:56
    0
    Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/moipres
    Ссылка
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