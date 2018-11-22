Свитолина подтвердила свое участие на турнире в Брисбене

Первая ракетка Украины Элина Свитолина примет участие в турнире в Брисбене (Австралия), который состоится с 30 декабря 2018 года по 6 января 2019 года. Об этом сообщает официальный сайт WTA.
Также на австралийских кортах сыграют чемпионка US Open этого года Наоми Осака, также Слоан Стивенс и чешка Петра Квитова.
Свитолина является действующей чемпионкой турнира в Брисбене. В прошлом сезоне она в финале обыграла Александру Саснович (6:2, 6:1).
Также в турнире планируют принять участие Кики Бертенс, Каролина Плишкова и Дарья Касаткина.
Напомним, 2018-й год Элина Свитолина завершила на 4-м месте рейтинга WTA. Также Свитолина вошла в топ-5 теннисисток по призовым в 2018-м году.
Источник — WTA
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