Свитолина подтвердила свое участие на турнире в Брисбене

Первая ракетка Украины Элина Свитолина примет участие в турнире в Брисбене (Австралия), который состоится с 30 декабря 2018 года по 6 января 2019 года. Об этом сообщает официальный сайт WTA.

Также на австралийских кортах сыграют чемпионка US Open этого года Наоми Осака, также Слоан Стивенс и чешка Петра Квитова.

Свитолина является действующей чемпионкой турнира в Брисбене. В прошлом сезоне она в финале обыграла Александру Саснович (6:2, 6:1).

Также в турнире планируют принять участие Кики Бертенс, Каролина Плишкова и Дарья Касаткина.