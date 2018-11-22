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Победа Свитолиной над Возняцки вошла в топ-5 сенсаций сезона

На Итоговом турнире WTA украинка удивила весь мир

  • 22.11.2018 13:13
  • 3529 просмотров
  • 1 комментарий
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Getty Images. Элина Свитолина и Каролин Возняцки
© Getty Images. Элина Свитолина и Каролин Возняцки
Поединок третьего тура группового этапа Итогового турнира WTA между украинкой Элиной Свитолиной и датчанкой Каролин Возняцки назван вторым в рейтинге сенсаций минувшего сезона. 
 
Свитолина, которая достойно провела первую часть сезона, после Уимблдона показывала результаты на порядок ниже и «со скрипом» квалифицировалась в Сингапур. На Итоговом турнире украинка неожиданно добыла две победы на старте и в поединке третьего круга против Возняцки ей нужно было взять всего один сет (датчанке для выхода в полуфинал обязательна нужна была победа в двух партия).
 
После проигрыша Свитолиной первого сета, уровень драмы на корте возрос до критического. И все же украинка не позволила на тот момент действующей чемпионке пройти в плей-офф, а далее уже сама выиграла главный турнир своей жизни
 
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Источник — WTA

(2 голоса)

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Комментарии
    Vladyslav Lukiantsev
      Vladyslav Lukiantsev, 22.11.2018 15:07
    +4
    ага, вообще нечасто увидишь такие эмоции после всего лишь выигранного сета))) жалко, что только один турнир в году с групповым раундом, когда возможны такие необычные расклады
    Ссылка
    Vladyslav Lukiantsev
      Vladyslav Lukiantsev, 22.11.2018 15:07
    +4
    ага, вообще нечасто увидишь такие эмоции после всего лишь выигранного сета))) жалко, что только один турнир в году с групповым раундом, когда возможны такие необычные расклады
    Ссылка
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