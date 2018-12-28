Новак ДЖОКОВИЧ: «Мне неинтересен успех ради успеха»

Новак Джокович рассказал о новых приоритетах в своей карьере:

«Последние 12 месяцев сложились очень интересно. Я благодарен судьбе за все, чему меня научил этот год как в теннисном, так и в личностном плане. Мне пришлось очень глубоко копнуть, чтобы развернуть ситуацию в свою пользу.

На данном этапе своей карьеры мне уже неинтересен успех ради успеха, как это было лет пять назад. Сейчас теннис для меня – это в большей степени платформа, с которой в хочу делиться своими ценностями и опытом с молодым поколением».

Ранее Джокович представил свой календарь на первую половину 2019 года.