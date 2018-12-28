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Новак ДЖОКОВИЧ: «Мне неинтересен успех ради успеха»

Первая ракетка мира – о новых приоритетах в своей карьере

  • 28.12.2018 10:32
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Fox Sports. Новак Джокович
© Fox Sports. Новак Джокович

Новак Джокович рассказал о новых приоритетах в своей карьере:

«Последние 12 месяцев сложились очень интересно. Я благодарен судьбе за все, чему меня научил этот год как в теннисном, так и в личностном плане. Мне пришлось очень глубоко копнуть, чтобы развернуть ситуацию в свою пользу.

На данном этапе своей карьеры мне уже неинтересен успех ради успеха, как это было лет пять назад. Сейчас теннис для меня – это в большей степени платформа, с которой в хочу делиться своими ценностями и опытом с молодым поколением».

Ранее Джокович представил свой календарь на первую половину 2019 года.

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Источник — Tennis World USA

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